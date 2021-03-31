Рига, , 14:10 — REGNUM Во дворе многоквартирного дома Тервете (южная Латвия) в ходе конфликта 62-летний мужчина ударил топором по голове 20-летнего молодого человека. Об этом сообщила пресс-служба Государственной полиции Латвии, отметив, что юноше нанесены тяжелые телесные повреждения, он госпитализирован.

Виновник происшествия был задержан сразу после происшествия работниками Добельского участка Земгальского регионального управления госполиции. Он заключен под стражу.

Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее не был судим. В настоящее время начато уголовное расследование по признакам преступного деяния, предусмотренным частью четвертой статьи 116 и частью четвертой статьи 15 Уголовного закона.

Конфликт состоялся во дворе многоквартирного дома. В ходе ссоры мужчина угрожал убить молодого человека. Причины конфликта не называются.