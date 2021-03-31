Рига, 31 марта, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Во дворе многоквартирного дома Тервете (южная Латвия) в ходе конфликта 62-летний мужчина ударил топором по голове 20-летнего молодого человека. Об этом сообщила пресс-служба Государственной полиции Латвии, отметив, что юноше нанесены тяжелые телесные повреждения, он госпитализирован.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания Нападение с топором

Виновник происшествия был задержан сразу после происшествия работниками Добельского участка Земгальского регионального управления госполиции. Он заключен под стражу.

Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее не был судим. В настоящее время начато уголовное расследование по признакам преступного деяния, предусмотренным частью четвертой статьи 116 и частью четвертой статьи 15 Уголовного закона.

Конфликт состоялся во дворе многоквартирного дома. В ходе ссоры мужчина угрожал убить молодого человека. Причины конфликта не называются.