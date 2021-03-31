Пекин, , 14:09 — REGNUM Летучие мыши и панголины не обязательно были источником коронавируса нового типа. У них действительно были выявлены разновидности инфекции, которые сильно напоминают коронавирус, но этого сходства недостаточно для утверждения о том, что речь идёт о первом носителе COVID-19. Об этом 31 марта на пресс-конференции по итогам публикации доклада международной комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о результатах изучения причин возникновения вируса заявил глава китайской делегации в совместной рабочей группе ВОЗ по исследованию источника возникновения COVID-19 Лян Ваньнянь.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Он напомнил, что в Ухане и провинции Хубэй, как и в прочих регионах Китая, до сих пор не обнаружены летучие мыши или другие дикие животные, инфицированные коронавирусом. При этом Ваньнянь подчеркнул, что норки и кошки тоже легко подвержены заражению и поэтому «могут считаться естественными носителями».

Также, по словам, специалиста, вирус мог возникнуть не в одном месте, а появиться в нескольких одновременно.

Что касается обнаружения «нулевого заразившегося», то, как подчеркнул глава китайской делегации, это чрезвычайно сложная задача.

«У такого заразившегося могло не быть никаких симптомов, поэтому найти его не представляется возможным», — цитирует ТАСС слова Ваньняня.

Он напомним, что первый заразившийся был выявлен 8 декабря 2019 года, однако это вовсе не значит, что это и был «нулевой носитель».Ваньнянь заверил, что китайская сторона намерена продолжать поиски источника коронавируса.

Читайте также: ВОЗ опубликовала долгожданный доклад об очагах распространения коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад о первых местах заражений COVID-19. Учёные пришли к выводу, что SARS-CoV-2, скорее всего, передался человеку от летучих мышей. Уточняется, что вероятность утечки вируса из лаборатории крайне мала. Также выдвинута гипотеза, что коронавирус распространился через замороженные продукты.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал доклад ВОЗ «полным неправды» и «продолжением кампании по дезинформации». Американский дипломат предположил, что появление документа связано с сотрудничеством главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса с лидером КНР Си Цзиньпином, которые якобы сговорились, чтобы скрыть информацию о передаче коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Китая высоко оценил исследование происхождения коронавируса в Ухане