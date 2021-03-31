Москва, , 14:09 — REGNUM Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон в ходе конференции с российским коллегой Владимиром Путиным не требовали, чтобы Москва взяла на себя обязательство по стабилизации перемирия в Донбассе. Об этом 21 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В целом речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей и той проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих договоренностей», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что это не было подменой минского формата.

Как сообщало ИА REGNUM, разговор между президентом России Владимиром Путиным, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялись в формате видеоконференции. Все три участника переговоров подтвердили безальтернативность Минских соглашений 2015 года «как основы урегулирования внутреннего конфликта» Украины.

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