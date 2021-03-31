Москва, , 14:07 — REGNUM Цена на грузоперевозки по Северному морскому пути должна быть ниже по сравнению с ценой на грузоперевозки по Суэцкому каналу. Об этом журналистам заявил зампред правительства РФ — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«Я попросил Министерство по развитию Дальнего Востока, Минтранс и Росатом вместе провести экономический анализ. Мы обязаны сделать так, чтобы перевозка грузов по Северному морскому пути была не дороже, а лучше — дешевле, чем по Суэцкому каналу», — сказал Трутнев.

По его словам, в случае, если для достижения этой цели потребуется «отдельная поддержка» в виде государственной программы, «то это надо сделать».

Трутнев также предложил Росатому «подумать над расписанием», чтобы грузоотправители «чётко знали: в такие-то числа, такие-то месяцы формируются караваны, чтобы люди заранее могли не ходить, не просить, не заявки писать, а просто знали, что караван отправляется, и тогда бы заявлялись на уже готовый караван».