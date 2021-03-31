Владивосток, , 14:07 — REGNUM Владивостокский клуб «Адмирал» будет играть в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 31 марта сообщает пресс-служба лиги.

На заседании совета директоров КХЛ, которое состоялось 31 марта, был утвержден состав участников регулярного чемпионата КХЛ на сезон 2021/22.

Всего в новом сезоне примут участие 24 команды, из которых 23 играли в нынешнем сезоне, а также «Адмирал».

При этом отмечается, что для допуска к участию «Адмиралу» необходимо до 31 июля 2021 года погасить долги перед хоккеистами и тренерами.

Напомним, «Адмирал» отказался от участия в КХЛ в сезоне 2020/21 из-за того, что выделенные клубу бюджетные средства были перенаправлены на борьбу с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приморье намерены заново сформировать ХК «Адмирал» после пандемии