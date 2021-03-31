Вашингтон, , 14:07 — REGNUM Посол Польши в США Петр Вильчек обвинил журналисту американского издания The New Yorker Машу Гессен в незнании истории, а также пригласил её в музей в польском городе Освенциме, где во время нацистской оккупации располагался концлагерь Аушвиц-Биркенау. Об этом он сообщил в интервью Polskie Radio.

«Журналистка очень слабо владеет историей, раз обвиняет поляков в геноциде евреев во время Второй мировой войны. Поэтому я хотел бы пригласить Машу Гессен принять участие в учебном туре по мемориальному комплексу и музею Ацшвиц-Биркенау в Польше, чтобы она узнала больше о немецких нацистских лагерях смерти, Холокосте и миллионах людей, убитых немцами во время Второй мировой войны», — заявил Вильчек.

Поводом для данных заявлений послужил один из журналистских материалов Маши Гессен, в котором она сообщила, что «Польша несёт ответственность за гибель 3 млн евреев во время Второй мировой войны».

На статью ранее отреагировал заместитель главы польского МИД Шимон Шинковский вел Сенк. Он назвал работу «возмутительной» и заверил, что «реакция польской дипломатии будет оперативной и решительной».