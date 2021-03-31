Токио, , 14:06 — REGNUM Энтузиаст с ником MaybeUnexpected обнаружил, что сохранения PC-версии ролевой игры Kingdom Hearts находятся внутри одного изображения в формате PNG. Об этом 30 марта сообщило издание PC Gamer.

Зачастую игровые сохранения представлены в виде текстового файла в формате txt, однако разработчики Kingdom Hearts решили пойти иным путём. СМИ предполагает, что таким образом они хотят сделать публикацию сохранений возможной в соцсетях — так как, например, Twitter не позволяет прикладывать к сообщениям текстовые файлы.

Напомним, что Kingdom Hearts — это популярная серия японских ролевых игр, в которых геймеры путешествуют по мирам из мультфильмов компании Disney. В марте 2021 года проекты франшизы впервые вышли на PC.

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