Саратов, , 14:08 — REGNUM В Саратовской области привились от коронавируса, по информации на 31 марта, 102 076 человек. Таким образом, за сутки в вакцинации приняли участие 2066 саратовцев. Полностью завершили вакцинацию 76 176 жителей, 169 человек — за сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В ближайшее время в области ожидают поступления еще порядка 15 тыс. доз антиковидной вакцины.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области вторые сутки подряд регистрируется шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего по состоянию на 31 марта жертвами инфекции числятся 815 человек.

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