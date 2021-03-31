Белгород, , 14:09 — REGNUM Заявки на конкурс поддержки семейных ферм и крестьянских хозяйств «Агростартап» начали принимать 31 марта в Белгородской области. Максимальная сумма гранта — 70 миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В конкурсе могут участвовать фермерские хозяйства, зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской агломерации Белгородской области в текущем финансовом году. Они могут получить до шести миллионов рублей. На 30 млн рублей могут рассчитывать владельцы семейных ферм, а сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие и/или сбытовые кооперативы или потребительские общества — на максимальный грант в размере 70 млн рублей. Заявки на участие в «Агростартапе» принимаются до 29 апреля 2021 года.

«Государство заинтересовано в развитии семейных ферм и подсобных хозяйств, и мы планируем и дальше инициировать грантовые конкурсы, направленные на поддержку сельхозпроизводителей», — отметил врио губернатора Вячеслав Гладков.

В перечень сельских территорий или территорий сельских агломераций входят все населенные пункты Белгородской области за исключением шести городов: Алексеевка, Белгород, Валуйки, Губкин, Старый Оскол, Шебекино.