Москва, , 14:06 — REGNUM Крупнейшим должником России является Белоруссия — $8,1 млрд на конец 2019 года. В конце 2020 года страны подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску еще $1 млрд от России. Но самое интересное это, конечно, ситуация с Украиной, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Минфин Украины учитывает перед Россией только долг на $0,61 млрд, образовавшийся в начале 1990-х годов за поставки российского газа. Дело о возврате еврооблигаций на $3 млрд и процентов по ним в судах.

При этом данный долг по-прежнему отражается в отчетности российского ФНБ. Вероятно, ситуация с данными обязательствами будет закрыта после нормализации отношений двух стран. Для России, конечно, было бы правильно продать украинские долги. Вопрос: кто купит?

Стоит напомнить, что после распада СССР Российская Федерация заключила соглашения с 11 бывшими советскими республиками о принятии на себя ответственности за погашение внешнего долга Советского Союза в обмен на все бывшие активы СССР за рубежом, в том числе права требования по внешним долгам. Большинство советских долгов были политическими и безнадежными.

По данным Парижского Клуба, за период 1992—2014 годы Российская Федерация списала внешних долгов на общую сумму $140 млрд. Например, Никарагуа в 1992 году мы списали $2,6 млрд. Монголии и Лаосу в 2003 году — $12 млрд. Алжиру в 2006 году — $4,7 млрд. Афганистану в 2007 году — $11,1 млрд. Ираку в 2008 году — $12 млрд. Кубе в 2014 году — свыше $31 млрд. В списке тех, кому мы простили долг также Эфиопия, Мозамбик, Мадагаскар, Гана и т. д.

Все остальные долги по большей части возвращаемые, но в некоторых случаях ждать этого придется очень долго.

Есть долги стран, которые сейчас реально испытывают серьезные экономические и финансовые трудности, но в основном это страны-партнеры, поэтому не исключено, что часть долгов все же будут списаны в счёт сотрудничества», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный Банк представил данные о двусторонней задолженности большинства развивающихся стран перед другими государствами, в том числе перед Россией. На конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны РФ почти $22,9 млрд.

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