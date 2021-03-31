Варшава, , 14:02 — REGNUM В Польше за сутки выявили 32 874 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 31 марта сообщает Polskie Radio 24 со ссылкой на данные министерства здравоохранения Польши.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Это второй показатель в стране с начала пандемии. Большее число новых сучаев заражения было зафиксировано лишь однажды 24 марта — 34 151.

За последние сутки в Польше скончались 653 человек с диагнозом COVID-19. Рекордным же по числу скончавшихся людей с данным диагнозом в республике остается 25 ноября прошлого года — тогда умерли 674 человека.

В целом с началом пандемии в Польше выявили 2 231 717 случаев заражения SARS-CoV-2. Скончались 53 045 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше официально объявили третью волну пандемии. В республике были введены жесткие санитарные ограничения, которые действуют с 27 марта. Помимо полного перевода всех школ на дистанционное обучение, в Польше прекратили работу отели, магазины в торговых центрах (за исключением продуктовых), места проведения досуга — кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты. Кроме того, закрыты детские сады и ясли, а также парикмахерские и салоны красоты. Ограничено посещение религиозных храмов.