Париж, , 14:01 — REGNUM Экшен-игра XIII стала временно бесплатной в сервисе GOG. Об этом 31 марта сообщает издание PC Gamer.

Бесплатно добавить XIII в свою библиотеку можно будет до 1 апреля 2021 года. Стоит отметить, что речь идёт именно об оригинальной игре, а не о ремейка 2020 года.

Напомним, что XIII — это шутер с видом от первого лица, разработанный компанией Ubisoft. Релиз проекта состоялся в 2003 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики переиздания стратегии Total War: ROME показали разницу графики