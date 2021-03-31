Красноярск, , 14:00 — REGNUM Уголовное дело по факту безвестного исчезновения шестилетней девочки возбуждено в Красноярском крае (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 31 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительным данным следствия, 16 сентября 2020 года 38-летняя женщина, страдающая наркотической зависимостью, оставила на своей 42-летней подруге и её 70-летней матери в Красноярске свою малолетнюю дочь. После этого судьбой ребёнка мать не интересовалась.

Через некоторое время женщины с ребёнком переехали в город Уяр, где девочку и видели в последний раз.

Мать ребёнка задержали в феврале 2021 года за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В марте 2021 года, находясь в СИЗО, она написала заявление с просьбой найти дочь.

В рамках следствия допросили подругу женщины и её мать. По данным ведомства, они несколько раз меняли показания. Они указали место в лесу, где якобы закопали тело ребёнка. При этом свою причастность к гибели девочки женщины отрицают. Они заявили, что девочка получила смертельные травмы в результате несчастного случая.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. Тело ребёнка ищут в лесном массиве. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области мужчина признан виновным в покушении на убийство семимесячного ребёнка.

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