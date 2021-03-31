Салехард, 31 марта 2021, 14:00 — REGNUM В Югре за сутки выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 75 случаев.
С начала пандемии на 31 марта в Югре зарегистрировано 54 175 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 52 662 человека, скончались 782 пациента с COVID-19.