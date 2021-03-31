Стокгольм, 31 марта 2021, 14:00 — REGNUM Удостоенная при жизни памятника шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила главу климатической миссии ЕС в нежелании связать климатические цели блока с огромными сельскохозяйственными субсидиями, сообщает 30 марта Politico.
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После виртуальной встречи с Франсом Тиммермансом 18-летняя Тунберг и трое других активистов подчеркнули, что они донесли европейского чиновника мнение, согласно которому он должен отозвать предложение Комиссии о следующей семилетней Общей сельскохозяйственной политике (CAP), если он не может гарантировать, что она будет соответствовать климатические амбиции Зеленого курса и Парижского климатического соглашения.
В прошлом году Тиммерманс указывал на то, что он все еще может отозвать предложение о реформе CAP, если его экологические цели будут достигнуты другими учреждениями ЕС, чьи позиции встретили критику со стороны защитников окружающей среды за то, что в них предпочтение отдается фермерам, а не борьбе с изменением климата. Но с тех пор он не предпринимал никаких действий для этого.