Стокгольм, 31 марта, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Удостоенная при жизни памятника шведская экоактивисткаГрета Тунберг обвинила главу климатической миссии ЕС в нежелании связать климатические цели блока с огромными сельскохозяйственными субсидиями, сообщает 30 марта Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Грета Тунберг

Читайте также: Британский журналист объяснил, зачем отливать Грету Тунберг в бронзе

После виртуальной встречи с Франсом Тиммермансом 18-летняя Тунберг и трое других активистов подчеркнули, что они донесли европейского чиновника мнение, согласно которому он должен отозвать предложение Комиссии о следующей семилетней Общей сельскохозяйственной политике (CAP), если он не может гарантировать, что она будет соответствовать климатические амбиции Зеленого курса и Парижского климатического соглашения.

«Я уверен, что он делает все, что в его силах, но нам действительно нужно быть реалистами и сказать, что время для маленьких шагов в правильном направлении давно прошло, и мы больше не можем закрывать глаза на данные науки», — подчеркнула Тунберг, добавив, что разговор был «именно таким, как мы и ожидали».

«Мы призвали их прислушаться к данным науки и еще раз сказать, что в соответствии с ними становится все более и более очевидным, нельзя отрицать, что это [САР] идет вразрез с Парижским соглашением, это не соответствуют целям на 1,5 градусов», — добавила Тунберг.

В прошлом году Тиммерманс указывал на то, что он все еще может отозвать предложение о реформе CAP, если его экологические цели будут достигнуты другими учреждениями ЕС, чьи позиции встретили критику со стороны защитников окружающей среды за то, что в них предпочтение отдается фермерам, а не борьбе с изменением климата. Но с тех пор он не предпринимал никаких действий для этого.