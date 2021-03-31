Москва, , 14:00 — REGNUM Бывший хоккеист Павел Буре заявил, что не является гражданином США, поскольку отказался от гражданства этой страны. Об этом 31 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

"В последний раз был в Америке лет семь-восемь назад, паспорт США сдал давно. Он мне не нужен, я в России живу», — сказал Буре.

Он добавил, что для себя выбор сделал. «Россия — это моя страна», — сказал хоккеист.

Павел Буре, которому 31 марта исполнилось 50 лет, является двукратным призёром Олимпийских игр в составе сборной России: серебро в 1998 году и бронза в 2002-м. В 1990 году он стал чемпионом мира в составе сборной СССР.

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