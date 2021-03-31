Москва, , 14:10 — REGNUM Нормандский саммит по урегулированию конфликта в Донбассе необходим, но должны быть выполнены парижские договорённости, так считают лидеры России, Германии и Франции. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам 31 марта, комментируя итоги переговоров руководителей государств.

Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель не требовали, чтобы Россия обязалась стабилизировать перемирие в Донбассе. Видеоконференция, которую провёл с ними накануне президент РФ Владимир Путин, не подменила собой нормандский формат переговоров.

«Ещё раз повторю, что это никоим образом не было подменой минского формата», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля уточил, что лидеры обсуждали гораздо более широкий круг тем, хотя на Украине остановились достаточно подробно. Так, они согласились, что следует активизировать работу политических советников «нормандской четвёрки».

По ситуации на юго-востоке Украины Путину не пришлось ничего обозначать собеседникам. вВсе красные линии давно известны и Меркель, и Макрону. В целом лидеры говорили о безальтернативности выполнения Минских соглашений и о том, какая ситуация сложилась из-за их невыполнения.

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