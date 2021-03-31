Москва, , 13:57 — REGNUM Кредитование Россией белорусской экономики — пример обычной мировой практики торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил 31 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Этот формат является обычной мировой практикой, сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о кредитовании белорусской экономики и необходимости изменения этой политики. «Практика будет продолжаться», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков уточнил план по интеграции России и Белоруссии. По его словам, речи об объединении двух государств не идет, но максимальная интеграция отвечает интересам обеих стран.

Ранее Всемирный банк опубликовал данные о долге стран мира перед Россией. Список возглавляет Белоруссия с долгом $8,109 млрд, на втором месте Бангладеш — $2,42 млрд, на третьем — Венесуэла с долгом $1,84 млрд.

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