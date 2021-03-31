Москва, 31 марта, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Российской Федерации и Индонезии обсудили по телефону борьбу с пандемией и ситуацию в Мьянме, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Mid.ru Сергей Лавров и Ретно Марсуди

«31 марта по инициативе индонезийской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди», — говорится в заявлении МИД России.

Стороны обсудили актуальные аспекты российско-индонезийских отношений, включая борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции и развитие ситуации в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Российской Федерации в Джакарте призвало российских граждан в Индонезии, особенно в Макассаре, избегать многолюдных мест после взрыва в церкви.

Подробнее в материале:Россиян в Индонезии призвали избегать многолюдных мест после теракта