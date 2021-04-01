Ульяновск, , 06:31 — REGNUM В Ульяновской области планируют охватить реабилитацией большинство пациентов, которые переболели COVID-19. Об этом сообщает на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Сергей Морозов.

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По его словам, в указ о режиме повышенной готовности внесены изменения в части разработки и утверждения комплексной типовой программы реабилитации жителей, которые переболели COVID-19. Это планируется сделать до 15 апреля.

«Подавляющее число переболевших коронавирусом жителей региона должны пройти реабилитацию», — говорит Сергей Морозов.

К разработке программы реабилитации планируется привлечь медицинских специалистов и учёных. Чтобы охватить как можно больше пациентов и помочь им восстановиться, власти хотят «развернуть на полную мощность работу профилакториев и других оздоровительных учреждений».

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские работники Ульяновской области, которые работают с пациентами с коронавирусом, в рамках акции «Спасибо медикам!» проходят реабилитацию не только на своей малой родине, но и в других регионах — в санаториях Татарии, Чувашии, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев. Напомним, что медицинские работники также могут бесплатно посещать экскурсии и концерты.