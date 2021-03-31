Апастовский район, Татария, , 13:58 — REGNUM Жителя Татарии признали виновным в истязании малолетних. По решению суда ему назначено наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

40-летний мужчина, проживающий в деревне Ясашно-Барышево Апастовского района с декабря 2018 года по май 2020 года постоянно оскорблял и избивал двоих своих детей — дочь и сына, которые прятали от него спички и алкоголь. Помимо этого, нерадивый отец регулярно мешал сыну делать уроки.

Суд признал мужчину виновным по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Свою причастность к совершению преступления подсудимый не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, февраля по август 2020 года 44-летний житель Сузунского района по малозначительным поводам систематически бил 14-летнюю дочь своей сожительницы. После последнего случая девочка обо всем рассказала матери. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

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