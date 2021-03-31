Екатеринбург, , 14:00 — REGNUM Мэра Екатеринбурга Алексея Орлова попросят наконец-то открыть центр «Эрмитаж-Урал». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской думы.

Депутатам гордумы провели экскурсию по площадкам учреждения. Парламентарии оказались довольны увиденным, но отметили, что для запуска центра не хватает средств на покупку, например, проекционного оборудования.

Открытие учреждения неоднократно откладывали. В последний раз в мэрии города обещали открыть центр 1 июля 2021 года. Депутаты призвали не откладывать открытие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось, что учреждение откроется в 2020 году.

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