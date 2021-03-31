Кишинёв, , 13:56 — REGNUM В Молдавии имеется избыток запасов пшеницы и нет повода паниковать, что жители страны останутся без хлеба. Об этом, как сообщает 31 марта пресс-служба «Партии социалистов», заявил и. о. министра сельского хозяйства Молдавии Ион Пержу на брифинге после заседания парламентской комиссии по сельскому хозяйству.

Он прокомментировал решение правительства приостановить экспорт зерна из страны до 12 апреля.

«Это не повод для паники, потому что страна обеспечена продовольствием. В резервах объем превышает 125% от необходимого», — сказал Пержу.

Глава минсельхоза сообщил, что в ходе заседания была запрошена информация о количестве зерна. Его вполне хватает до следующего урожая.

Стоит отметить, что из-за засухи летом 2020 года в Молдавии был невысокий урожай пшеницы. По итогам года аграрии собрали около 630 тыс. тонн пшеницы, в то время, как обычно в республике собирают более 1 млн тонн. На внутреннем рынке Молдавии в год потребляется около 300 тыс. тонн пшеницы.

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