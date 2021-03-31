Москва, , 13:53 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА отзаявил бывшего главного тренера Виктора Гончаренко из состава команды. Об этом 31 марта сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гончаренко был удалён на сайте РПЛ из списка руководства и работников клуба.

Напомним, 22 марта Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА. Его место занял Ивица Олич, который с 2003 по 2006 год играл за клуб в качестве футболиста.

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