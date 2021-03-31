Ярославль, 31 марта 2021, 13:53 — REGNUM В Ярославле восстановят навес лестницы памятника федерального значения Дом Иванова, который обрушился в ночь на 31 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры Ярославской области.
В здании расположен Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства.
Как говорят в департаменте, само крыльцо не пострадало. Памятнику тоже не нанесён ущерб.
Сроки восстановления навеса пока не определены. Несмотря на обрушение, учреждение продолжило свою работу.
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