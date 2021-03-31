Ярославль, 31 марта, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Ярославле восстановят навес лестницы памятника федерального значения Дом Иванова, который обрушился в ночь на 31 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры Ярославской области.

Дом Иванова

В здании расположен Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства.

«Крыша очень сложной конструкции, её нельзя почистить от снега. Вчера был сильный ветер, был дождь. Снег, видимо, съехал с крыши, упал на навес и повредил его», — рассказали в департаменте культуры Ярославской области.

Как говорят в департаменте, само крыльцо не пострадало. Памятнику тоже не нанесён ущерб.

«Навес не является предметом охраны объекта культурного наследия, крыльцо было построено в советское время», — пояснили в департаменте.

Сроки восстановления навеса пока не определены. Несмотря на обрушение, учреждение продолжило свою работу.