Москва, , 13:52 — REGNUM Успех российской науки в борьбе с коронавирусом — уже сверившийся факт, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Спутник-V» уверенно шагает по планете и уже доступен населению 50 стран мира. Уже очевидно, что вот-вот российская вакцина попадет и на рынок ЕС.

Германия, Франция и Австрия на фоне очередного локдауна во многих стран Западной Европы, похоже, уже не собираются дожидаться одобрений и согласований от политизированных европейских регуляторов.

Очевидно, что в ЕС нужно уже сейчас что-то делать и не молчать, переламывать ситуацию. Это касается и южных стран ЕС, у которых может сорваться туристический сезон.

Успех российской вакцины — это успех вопреки, когда политика давит на экономику. Первая в мире вакцина, разработанная в России против коронавируса нового типа для животных, это продолжение российского успеха.

Очень важно, что с самого начало разработки и запуска вакцин против пандемии Россия не ставила политические амбиции во главу угла, а концентрируется исключительно на гуманитарных вопросах, защиты здоровья.

Это очень сильный ход, дающее важное преимущество в необъявленной нашими западными друзьями гонке вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, первая и единственная на сегодняшний день вакцина против коронавирусной инфекции для животных зарегистрирована в России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

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