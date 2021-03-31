Москва, , 13:50 — REGNUM Отпускная цена за двухкомпонентную вакцину от COVID-19 для животных «КарниВак-Ков» составляет 588 рублей. Об этом РИА Новости заявила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

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«Цена за две дозы вакцины составляет 588 рублей, их вводят с промежутком в 21 день», — сказала Мелано.

По её словам, данная сумма — это отпускная цена со стороны разработчика в лице ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Мелано подчеркнула, что Россельхознадзор не преследует коммерческой выгоды в рамках продажи препарата и ориентируется на доступность вакцины.