Нашвилл, США, , 13:48 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили защитник Роман Йози и нападающие Калле Йернкрок и Ээли Толванен.

В составе «Далласа» отличились форварды Джейсон Робертсон и Роопе Хинц. Российский нападающий Денис Гурьянов отдал результативную передачу.

В настоящее время «Нэшвилл» занимает четвёртое место в Центральном дивизионе, на счету команды 39 очков. «Даллас» идёт на седьмом месте с 32 очками.

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