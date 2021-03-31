Москва, , 13:52 — REGNUM Практика предоставления Россией кредитов другим странам будет продолжаться. Об этом 31 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В рамках двусторонних отношений со многими государствами Россия предоставляет кредиты», — отметил он, комментируя доклад Всемирного банка, из которого следует, что около 30 стран должны российской стороне почти 23 млрд долларов по односторонним займам.

Также Песков подчеркнул, что предоставление кредитов является обычной мировой практикой и неотъемлемой частью тесного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

«Эта практика будет продолжаться», — заявил пресс-секретарь главы Российского государства.

Кроме того, он напомнил, что есть определенные правила по обслуживанию долгов и правила, регулирующие продолжение кредитования в соответствии с уровнем закредитованности той или иной страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на данный момент в России сохраняется угроза третьей волны пандемии коронавирусной инфекции и потому говорить о победе над инфекцией рано.