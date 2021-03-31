Москва, , 13:47 — REGNUM Московский городской суд признал виновным гражданина России Сергея Петушкова в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе суда.

«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в нём присутствуют материалы под грифом «совершенно секретно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ закончила предварительное следствие в отношении Ивана Яцкина, который является жителем Крыма и обвиняется в государственной измене. Верховный суд Крыма рассмотрит данное дело в закрытом режиме из-за наличия в его материалах сведений, которые составляют государственную тайну РФ. При этом адвокаты рассчитывают, что их подзащитный будет этапирован на территорию Крыма в течение трех дней.

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