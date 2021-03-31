Москва, , 13:53 — REGNUM Россия предлагает НАТО меры военного доверия, но альянс категорически отказывается их обсуждать. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 31 марта в ходе спецсессии клуба «Валдай».

По его словам, представители НАТО отвергают в том числе предложение об отводе учений от линии соприкосновения. Москва предлагает согласовать дистанцию максимального сближения самолетов и кораблей.

«Просто отказывается обсуждать», — сказал Лавров об альянсе.

Он напомнил, что Москва согласна на работу в рамках совета Россия-НАТО.

Читайте также: Лавров оценил шансы достичь компромисса по иранской ядерной сделке