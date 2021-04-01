Чебоксары, , 06:09 — REGNUM В Чувашии пенсии жителям республики, которые получали их в банке «Мегаполис», будут перечисляться через иные организации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

С 1 апреля 2021 года перечисление средств на выплату пенсий и иной социальной поддержки на счета граждан, открытых в «Мегаполисе», из-за отзыва банковской лицензии производиться не будет. В ведомстве отмечают, что для получения выплат нужно выбрать «иную доставляющую организацию» и подать заявление через портал госуслуг или в территориальный орган ПФР. О каких именно организациях идёт речь, не уточняется, но заявления обещают рассмотреть в течение трёх дней.

В отделении уточняют, что в «Мегаполисе» пенсии получали 17 жителей Чувашии, в том числе восемь чебоксарцев и девять новочебоксарцев. Половина из них определились с выбором доставляющей организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта Центробанк России из-за «искажения финансовой отчетности» отозвал лицензию на осуществление банковских операций у чебоксарского ООО КБ «Мегаполис». Размер страховой ответственности оценён в 2,9 млрд рублей. Заявлялось, что страховые выплаты вкладчикам начнут возмещаться «не позднее 9 апреля».

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