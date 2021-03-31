Оренбург, 31 марта, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Оренбурге 31 марта в рамках международной встречи, где обсуждалось взаимодействие России и Казахстана по спасению реки Урал, подписана Программа российско-казахстанского сотрудничества в области развития особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Баржа на реке Иртыш

В Доме советов прошло совещание с участием министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова и главы Минприроды Казахстана Магзума Мирзагалиева.

«Программа российско-казахстанского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистем трансграничных рек Урал и Иртыш утверждена. Документ рассчитан до 2024 года. Запланированы серьёзные мероприятия по выявлению источников загрязнения, реконструкции водных сооружений, расчистке русел рек бассейна. Люди, граждане наших стран, ждут от нас результатов. А это, прежде всего, чистая вода, здоровые экосистемы», — сказал Александр Козлов.

Он также подчеркнул, что с российской стороны реализация мероприятий уже началась. Комплекс работ очень обширен и требует межведомственного сотрудничества как с российскими коллегами, так и зарубежными. Потому что только при синхронном выполнении всех работ можно достигнуть общего результата.

«Впервые на территории Оренбуржья проблемы спасения реки обсуждаются на уровне министров двух государств. Это само по себе — показатель того, что нам удалось вывести на новый уровень поиск путей решения экологических вопросов, связанных с Уралом», — отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев указал на необходимость проведения ревизии всех предприятий, которые забирают воду из реки, загрязняют Урал, и дальше вести совместный детальный анализ их деятельности.

«Усилия наших стран должны быть направлены на сохранение стока. Еще одна задача в фокусе внимания правительств двух стран — сохранение экосистемы реки Иртыш. Здесь с нашей стороны работа также уже начата. Мы с Александром Александровичем договорились встретиться уже на нашей территории, в городе Павлодаре, и обменяться мнениями по дальнейшему сохранению его экологического состояния», — сказал глава Минприроды Казахстана.

Стоит отметить, в границах бассейна Урала на территории российских регионов находятся 439 водопользователей. На территории Оренбургской области 23 водопользователя дают объем сброса порядка 800 млн кубических метров. Многие очистные сооружения требуют серьезного обновления.