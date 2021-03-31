Уфа, , 13:51 — REGNUM Мужчину заподозрили в убийстве своей супруги в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что 28 марта 2021 года стражи порядка Бакалинского района получили информацию о том, что в лесу рядом с деревней Нагайбаково около своей машины лесорубы нашли тела 32-летнего мужчины и его 20-летней супруги.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам убийства.

По версии следствия, супруги поссорились на почве ревности. Следователи считают, что мужчина убил жену, после чего покончил жизнь самоубийством.

Расследование дела продолжается.

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