Токио, , 13:48 — REGNUM В сети обнародованы фотографии с испытаний субкомпактного хэтчбека Toyota Aygo нового поколения на заснеженном озере на севере Европы. Снимки размещены на портале Motor.es.

Toyota Aygo Motor.es

Самая компактная модель японской марки плотно покрыта камуфляжем, однако общие черты проходящего испытания автомобиля сопоставимы с концептом Toyota Prologue X.

Ожидается, что серийная версия Toyota Aygo нового поколения будет обладать более плавными формами и линией кузова по сравнению с концептом. При этом, скорее всего, габариты у серийной модели будут такими же как у Prologue X.

Новый Toyota Aygo будет построен на «тележке» TNGA-B. Точно такая же платформа лежит в основе Yaris и Yaris Cross.

По предварительным данным, представлена новинка будет в конце 2021 года, а в продажу поступит в начале 2022 года. Toyota Aygo нового поколения будет идти с одним трехцилиндровым бензиновым двигателем, оснащенным 12-вольтовой технологией «мягкого гибрида». В качестве трансмиссии будет автоматическая коробка передач.

Напомним, в марте 2021 года компания Toyota представила в Европе новый концепт-кар Aygo X prologue.

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