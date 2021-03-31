Чикаго, США, , 13:44 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Чикаго» шайбы забросили нападающие Дилан Строум и Алекс Дебринкэт. У «Каролины» отличился российский форвард Андрей Свечников.

В настоящее время «Чикаго» занимает пятое место в Центральном дивизионе, на счету команды 39 очков. «Каролина» идёт на третьем месте с 49 очками.

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