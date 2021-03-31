Горно-Алтайск, 31 марта, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Республике Алтай отправлен в отставку министр здравоохранения Сергей Коваленко. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, указ об освобождении его от занимаемой должности в связи с утратой доверия подписал сегодня, 31 марта, глава региона Олег Хорохордин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Напомним, Сергея Коваленко и его уже бывшего помощника Рустама Туюнчекова обвиняют в получении взяток. 11 марта оба чиновника были задержаны и отправлены под стражу.

По версии следствия, с марта 2020 года по февраль 2021-го обвиняемые получили взятки на сумму 4,6 млн рублей от руководства трёх компаний за заключение госконтрактов на поставку медицинского оборудования с определёнными фирмами. Взамен они обеспечивали беспрепятственное принятие поставленного товара и своевременную оплату.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение особо крупной взятки организованной группой».

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющим обязанности министра здравоохранения региона на период следственных действий и до назначения нового руководителя ведомства назначена заместитель Анна Григорян.

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