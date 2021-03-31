Ставрополь, , 13:43 — REGNUM В Ставропольском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ и легкового автомобиля ВАЗ-21 093. В результате автоаварии скончалась женщина, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

ДТП произошло утром 31 марта в Предгорном округе. Около 07:30 на 6-м километре автодороги «Лермонтов — Черкесск» автобус врезался в легковушку, двигавшуюся в попутном направлении. В результате столкновения от полученных травм скончались 63-летняя пассажирка ВАЗа. Водитель легкового автомобиля попал в больницу с серьезными травмами.

Что касается водителя автобуса, то за рулем находился 51-летний житель Ставропольского края. На момент аварии он был трезв, к ответственности за нарушение ППД в последние два года не привлекался. В настоящее время устанавливают причины, по которым он, не соблюдая очерёдности проезда, спровоцировал ДТП.