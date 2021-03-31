Екатеринбург, , 13:59 — REGNUM Здание гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге могут отреставрировать за 400 млн рублей. С соответствующим предложением выступила одна из корпораций.

Застройщик готов заключить с властями Свердловской области концессионное соглашение на 49 лет. В здании «Исети» предлагается открыть отель.

Здание «Исети» не эксплуатируется целевым образом с 2013 года. Объект является памятником конструктивизма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге снесли конструктивистское здание ПРОМЭКТа. Демонтаж заказал тот же застройщик, что и предлагает реставрировать «Исеть».

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