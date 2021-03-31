Москва, , 13:42 — REGNUM Предоставление кредитов другим государствам является обычной мировой практикой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В рамках двусторонних отношений со многими государствами Россия предоставляет кредиты, предоставляет заемные средства, это обычная мировая практика. Это является неотъемлемой частью тесного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — сказал Песков.

Он напомнил о существовании ряда правил обслуживания долга, а также правил, которые регулируют продолжение процедуры предоставления кредитов «в соответствии с уровнем закредитованности той или иной страны».

Песков подчеркнул, что в этой связи практика выдачи кредитов другим государствам «будет продолжаться», поскольку это «неотъемлемая часть сотрудничества и взаимодействия».