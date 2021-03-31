Киев, , 13:46 — REGNUM Прогресс в урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе невозможен без Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко 31 марта в комментарии изданию «Европейская правда».

«Сдвигов в политико-дипломатическом урегулировании «российско-украинского» вооружённого конфликта можно достичь при наличии политической воли и привлечении всех участников Нормандского формата», — сказал он.

Дипломат назвал «показательным сигналом» слова президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель об участии России в стабилизации ситуации на Украине в рамках Минских соглашений. По мнению Николенко, таким образом, РФ призвали выполнить Минские соглашения.

Напомним, Киев развязал гражданскую войну в Донбассе в 2014 году после государственного переворота. Новые власти Украины попытались снять с себя ответственность за происходящее и переложить её на Россию, обвинив Москву в некой «вооружённой агрессии».

Украина пытается выставить Россию стороной конфликта в Донбассе, что не соответствует действительности. Россия, наравне с Германией и Францией оказывает помощь в реализации Минских соглашений, исполнителем которых является Украина.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Украину можно обсуждать, однако принимать какие-то решения без её участия — нельзя.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине отреагировали на переговоры между лидерами РФ, ФРГ и Франции