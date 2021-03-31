Москва, , 14:10 — REGNUM Стоимость ухода за зелеными насаждениями в Москве может быть сильно завышенной. Об этом 31 марта сообщил председатель совета межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов на круглом столе в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт рассказал о проведенном им эксперименте, которой он провёл, чтобы выяснить уровень компетентности столичных госслужащих в вопросах экологии.

«Я из принципа по некоторым чиновникам московским, которые отвечают за природопользование, походил с листочками и семенами, и спрашивал, что это. Они не знают. Они не отличают клён ясенелистный от ясеня обыкновенного. Никто не понимает, что это такое. Как можно работать с зелёными насаждениями, не отличая одно дерево от другого? В московском озеленении работают люди, которые не понимают, что надо делать с растениями, как за ними ухаживать, как сажать газон. В результате в десять раз больше тратится денег на поддержание насаждений, и мы имеем то, что имеем», — сказал Туманов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Купим что-то у иностранцев и понатыкаем»: эксперт об озеленении Москвы