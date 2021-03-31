Москва, , 13:42 — REGNUM На данный момент в России сохраняется угроза третьей волны пандемии коронавирусной инфекции и потому говорить о победе над инфекцией рано. Об этом 31 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус. Нет, угроза тоже сохраняется», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в администрации российского президента реальной угрозу третьей волны пандемии коронавируса.

Кроме того, он добавил, что в связи с этим необходимо сохранять все действующие ограничения и обнародованные рекомендации, а также работать соответствующим образом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что текущая демографическая ситуация в России является проблемой для властей страны.