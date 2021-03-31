Салехард, 31 марта 2021, 13:40 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает 31 марта региональный оперативный штаб.
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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 23 случая.
Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 31 марта 37 991 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 36 554 человек, 407 пациентов с COVID-19 скончались.