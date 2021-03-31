Воронеж, , 13:39 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев приостановил отпуск, чтобы провести встречу с заместителем председателя Государственной думы, бывшим губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым и главой Росатома Алексеем Лихачевым. Их рабочая поездка в регион запланирована на 1 и 2 апреля. Об этом Гусев сообщил в социальных сетях 31 марта.

«В Нововоронеже откроем современный спортивно-оздоровительный комплекс «Атом Арена», посетим еще ряд спортобъектов, поговорим о социально-экономическом развитии города атомщиков, проведем совещание с главами районов о комплексном развитии села. А в Боброве запустим новую автомагистраль и обсудим дорожное строительство в нашей области», — рассказал губернатор о планах.

Ранее пресс-служба правительства Воронежской области сообщила об отпуске губернатора на период с 22 марта по 11 апреля. По словам Гусева, он «привычно» отдыхает в России.