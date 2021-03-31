Москва, , 13:39 — REGNUM Проблема обучения в российских школах детей мигрантов — это серьёзнейшая проблема, подход к которой способен повлиять не только на качество образования, но и на общее положение в российском социуме, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 31 марта, комментируя слова главы государства Владимира Путина.

Как сообщалось, на заседании совета по межнациональным отношениям президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо приложить усилия, чтобы не допустить повторения ситуации с детьми-мигрантами, которая сложилась в ряде европейских странных и в США.

«Организационные решения в данном вопросе важны, и специалисты должны серьёзно заняться определением соответствующих здоровых пропорций.

Важно, однако, и другое. Важно само качество образования, а оно, в конечном итоге, является производным от силы нашего отечественного культурного стержня. Он сегодня, прямо скажем, не самый крепкий.

Его подрывают и внешние культурные вторжения, и внедрение так называемой «электронной школы», и общая цифровизация нашей жизни, сильно коверкающая мозги детей.

Соответственно, требуются особые усилия для его поддержания, и главным среди них я вижу сохранение нормальной живой школы, прямого общения учителя с учеником.

Только так действительно эффективно может работать культурно-образовательный «плавильный котел», обеспечивающий не только полноту погружения мигрантов в русскую культуру, но и сохранение и упрочение русского культурного кода», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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