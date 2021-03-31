Москва, , 13:37 — REGNUM В Кремле пока что не имеют информации относительно причин и обстоятельств задержания в Риме сотрудника военного атташата России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем в настоящий момент информацией о причинах и обстоятельствах этого задержания», — сказал Песков.

При этом он выразил надежду на то, что «весьма позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений» продолжится и сохранится, несмотря на данный инцидент.